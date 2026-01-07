KPSS 2025/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı

07.01.2026 11:29

Son Güncelleme: 07.01.2026 11:30

NTV - Haber Merkezi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/2 tercih sonuçları açıklandı. Kamuda boş bulunan pozisyonlar için tercih işlemlerini 18-25 Aralık tarihlerinde tamamlayan adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sayfası üzerinden tercih sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte KPSS 2025/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı.

KPSS 2025/2 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. P1, P2 ve P3 puanı ile KPSS tercih işlemlerini yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını bugünden itibaren görüntüleyebilecek.

18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 7 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.