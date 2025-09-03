KPSS A Grubu sınav takvimi 2025: ÖSYM KPSS A Grubu (Genel yetenek - Genel kültür - Alan bilgisi) sınavları ne zaman, kaç dakika?

A GRUBU NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve

ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.