KPSS A Grubu sınav takvimi 2025: ÖSYM KPSS A Grubu (Genel yetenek - Genel kültür - Alan bilgisi) sınavları ne zaman, kaç dakika?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS A Grubu (Genel Yetenek - Genel Kültür) sınavları için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Ardından KPSS Alan Bilgisi uygulaması yapılacak. Lisans programlarından mezun olan ya da mezun olma durumu bulunan adaylar 2025 KPSS A Grubu sınavlarına katılacak. Tüm adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna katılmak zorunda. Gözler KPSS A Grubu (Genel Yetenek - Genel Kültür) ve Alan Bilgisi sınav saati ve süresinde...

2025 KPSS A Grubu sınavı uzmanlık ve müfettişlik gibi alanlarda görevlendirilmek için uygulanır. Bu sene A Grubu Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı 7 Eylül günü düzenlenecek. Sınavın sonuçları ise 10 Ekim'de ilan edilecek. İşte, KPSS A Grubu sınav takvimi...

KPSS A GRUBU SINAV TARİHLERİ

A Grubu Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de uygulanacak. sınav 10:15'te başlayacak ve 120 soruya 130 dakika süre verilecek.

Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül, 2. gün sınavı ise 14 Eylül günlerinde gerçekleşecek. 13 Eylül'deki sınavın sabah oturumu 10:15'te başlayacak ve toplam 120 soruluk 3 alandan testler 150 dakikada çözülecek.

Öğleden sonraki oturum 14:45'te başlayacak. Sınavda; Hukuk, İktisat ve Maliye bölümlerinden toplam 120 soru yöneltilecek, 150 dakika süre verilecek.

2. gün sınavı 14 Eylül sabah oturumu 10:15'te olacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik bölümlerinden 120 soru sorulacak, 160 dakika süre verlecek.

A Grubu sınavlarının sonuçları 10 Ekim'de ÖSYM sonuç sayfasından paylaşılacak.

A GRUBU NEDİR?

A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve
ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.

