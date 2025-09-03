KPSS A Grubu sınav takvimi 2025: ÖSYM KPSS A Grubu (Genel yetenek - Genel kültür - Alan bilgisi) sınavları ne zaman, kaç dakika?
ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS A Grubu (Genel Yetenek - Genel Kültür) sınavları için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Ardından KPSS Alan Bilgisi uygulaması yapılacak. Lisans programlarından mezun olan ya da mezun olma durumu bulunan adaylar 2025 KPSS A Grubu sınavlarına katılacak. Tüm adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna katılmak zorunda. Gözler KPSS A Grubu (Genel Yetenek - Genel Kültür) ve Alan Bilgisi sınav saati ve süresinde...
2025 KPSS A Grubu sınavı uzmanlık ve müfettişlik gibi alanlarda görevlendirilmek için uygulanır. Bu sene A Grubu Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı 7 Eylül günü düzenlenecek. Sınavın sonuçları ise 10 Ekim'de ilan edilecek. İşte, KPSS A Grubu sınav takvimi...