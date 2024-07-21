KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu saat kaçta başlayacak/bitecek? KPSS saati ve süresi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumlarının 3'üncüsü 21 Temmuz'da yapılacak. Oturumların öncesinde ise adaylar sınav süresi ve başlama saati gibi ayrıntılara odaklandı. Peki, KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu saat kaçta başlayacak/bitecek? KPSS saati ve süresiyle ilgili bigileri derledik.
2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu öncesi adayların araştırmaları hız kazandı. 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 20 Temmuz tarihinde yapılmıştı.