KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu saat kaçta başlayacak/bitecek? KPSS saati ve süresi

SINAV SORULARI HAKKINDA

Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak adaylara, istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak adaylara, istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.