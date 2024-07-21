KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu saat kaçta başlayacak/bitecek? KPSS saati ve süresi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumlarının 3'üncüsü 21 Temmuz'da yapılacak. Oturumların öncesinde ise adaylar sınav süresi ve başlama saati gibi ayrıntılara odaklandı. Peki, KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu saat kaçta başlayacak/bitecek? KPSS saati ve süresiyle ilgili bigileri derledik.

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu saat kaçta başlayacak/bitecek? KPSS saati ve süresi - 1

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu öncesi adayların araştırmaları hız kazandı. 2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 20 Temmuz tarihinde yapılmıştı.

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu saat kaçta başlayacak/bitecek? KPSS saati ve süresi - 2

KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUMU SAAT KAÇTA?

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu ise (işletme, muhasebe, istatistik) bugün saat 10.15'te düzenlenecek. 160 dakika sürecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu saat kaçta başlayacak/bitecek? KPSS saati ve süresi - 3

SINAV SORULARI HAKKINDA

Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak adaylara, istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak adaylara, istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu saat kaçta başlayacak/bitecek? KPSS saati ve süresi - 4

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, KPSS sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

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