KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'de
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 2025 Alan Bilgisi oturumları devam ederken gözler soru-cevap duyurusuna çevrildi. KPSS soruları ve cevapları online sistem üzerinden ilan edilecek.
