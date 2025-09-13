KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'de

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 2025 Alan Bilgisi oturumları devam ederken gözler soru-cevap duyurusuna çevrildi. KPSS soruları ve cevapları online sistem üzerinden ilan edilecek.

KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'de

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının ardından adayların gündeminde sınav soruları ve cevaplarının yayımlanma tarihi var. ÖSYM’nin önümüzdeki günlerde açıklama yapması beklenirken, adaylar sınava dair değerlendirmelerini resmi duyurularla öğrenebilecek.

KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'de

KPSS SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

KPSS 2025 Alan Bilgisi sınavına katılan adaylar, sorular ve cevap anahtarlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'de

Bunun için adayların, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapmaları gerekiyor. Adaylar, sınav değerlendirmelerini yapabilmek için ÖSYM’den gelecek açıklamayı yakından takip ediyor.

KPSS Alan Bilgisi sınav soruları ve cevapları için gözler ÖSYM'de

KPSS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

