KPSS Alan Bilgisi sınavları başlıyor: KPSS Alan Bilgisi saati ve süresi kılavuzla duyurulmuştu
2025- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları 2 günde tamamlanacak.Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınavları saat kaçta başlayacak/bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül'de yapılacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025 KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül Cumartesi saat 10.15'te, 2. oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) aynı gün 14.45'te başlayacak.