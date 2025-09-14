KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2025: KPSS soru ve cevapları yayımlandı

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 2025 Alan Bilgisi sınavı 13-14 Eylül günlerinde uygulandı. Sınavlar üç ayrı oturumda gerçekleşti. KPSS Alan Bİlgisi kapsamında ilk oturumda; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanları için sorular yöneltildi. İkinci oturumda Hukuk, İktisat, Maliye alanlarına dair sınav düzenlendi. Üçüncü ve son oturumda ise adaylara İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümlerine yönelik sınav yapılıyor. Adayların KPSS sorularına verdiği cevaplar ve soru kitapçığı yayımlandı.

KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2025: KPSS soru ve cevapları yayımlandı - 1

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının ardından adayların gündeminde sınav soruları ve cevapları yera aldı. Soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı ÖSYM tarafından paylaşıldı. İşte, KPSS alan bilgisi soruları ve cevapları...

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2025: KPSS soru ve cevapları yayımlandı - 2

KPSS SORULARI YAYIMLANDI

KPSS 2025 Alan Bilgisi sınavına 13-14 Eylül günlerinde gerçekleşti. Sorular ve cevaplar da 14 Eylül günü saat 16:00'dan itibaren erişime açıldı.

KPSS SORU VE CEVAPLARI

KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2025: KPSS soru ve cevapları yayımlandı - 3

Bunun için adayların, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapmaları gerekiyor. Adayların temel soru kitapçığı 10 gün süre ile erişime açık olacak.

KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2025: KPSS soru ve cevapları yayımlandı - 4

KPSS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

DAHA FAZLA GÖSTER