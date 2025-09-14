KPSS Alan Bilgisi soru kitapçığı ve cevap anahtarı 2025: KPSS soru ve cevapları yayımlandı
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 2025 Alan Bilgisi sınavı 13-14 Eylül günlerinde uygulandı. Sınavlar üç ayrı oturumda gerçekleşti. KPSS Alan Bİlgisi kapsamında ilk oturumda; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanları için sorular yöneltildi. İkinci oturumda Hukuk, İktisat, Maliye alanlarına dair sınav düzenlendi. Üçüncü ve son oturumda ise adaylara İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümlerine yönelik sınav yapılıyor. Adayların KPSS sorularına verdiği cevaplar ve soru kitapçığı yayımlandı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının ardından adayların gündeminde sınav soruları ve cevapları yera aldı. Soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk kısmı ÖSYM tarafından paylaşıldı. İşte, KPSS alan bilgisi soruları ve cevapları...