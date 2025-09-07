KPSS atama puanları: KPSS 60, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir?

KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı tamamlandı. Kamuda çalışma hayali kuran binlerce aday, KPSS sonuçlarını beklemeye koyuldu. Sınav soru ve verilen yanıtlara göre katılımcılar 2025 KPSS puanlarını hesaplamaya başladı. Memur olarak atanmak için adayların 60 puanın altına inmemiş olmaları gerekiyor. 65, 70, 75, 80, 85 puanla kamuya atama bekleyenler KPSS atama puanlarına odaklandı.

2025 KPSS A Grubu sınavı 7 Eylül günü, 130 dakika ardından sonlandı. Sınavda sayısal ve sözel bölümlerden oluşan sorular yer aldı. Adaylar bakanlık, il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarında çalışma imkanı elde edebiliyor. Sınav sonuçları 10 Ekim'de duyurulacak. İşte, KPSS atama puanları...

KPSS ATAMA PUANLARI BEKLENİYOR

2025 KPSS A Grubu için sınav 7 Eylül Pazar günü yapıladı. Sınava katılan adayların atanabilmeleri için genellikle 70 puan ve üzeri almaları gerekiyor. Beklenen atama puanları ise henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından kısa süre içerisinde kılavuz yayımlanıyor olacak.

Sınav puanı, sonuçların açıklanması ardından 2 yıl geçerli oluyor.

GEÇEN YILIN ATAMA PUANLARI

KPSS A GRUBU PUAN TÜRLERİ

Sınav kapsamında personel alımı yapacak kurum ve kuruluşların ilgilendikleri puan türleri şöyle: KPSSP39, KPSSP40, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47, KPSSP48.

KPSS A GRUBU PUANI İLE ATAMA YAPILAN YERLER

Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atama yapılır.

Bu sınavla; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi kadrolarda çalışma şansı oluyor.

