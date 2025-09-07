KPSS atama puanları: KPSS 60, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir?
KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı tamamlandı. Kamuda çalışma hayali kuran binlerce aday, KPSS sonuçlarını beklemeye koyuldu. Sınav soru ve verilen yanıtlara göre katılımcılar 2025 KPSS puanlarını hesaplamaya başladı. Memur olarak atanmak için adayların 60 puanın altına inmemiş olmaları gerekiyor. 65, 70, 75, 80, 85 puanla kamuya atama bekleyenler KPSS atama puanlarına odaklandı.
2025 KPSS A Grubu sınavı 7 Eylül günü, 130 dakika ardından sonlandı. Sınavda sayısal ve sözel bölümlerden oluşan sorular yer aldı. Adaylar bakanlık, il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarında çalışma imkanı elde edebiliyor. Sınav sonuçları 10 Ekim'de duyurulacak. İşte, KPSS atama puanları...