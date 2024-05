KPSS başvuru ekranı 2024: KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (ÖSYM AİS KPSS başvuru ücreti)

2024 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 KPSS başvurularının başlamasına saatler kala, başvuru ücretinin ne kadar olacağı sorgulanmaya başladı. Bu yılın KPSS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Geçtiğimiz senelerde başvuru ücreti şu şekildeydi;



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL