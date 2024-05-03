KPSS başvuru ekranı 2024: KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? (ÖSYM AİS KPSS başvuru ücreti)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları için gözler ÖSYM'den yapılacak duyuruya çevrildi. 14 Temmuz'da yapılacak olan KPSS lisans sınavı öncesinde başlayacak olan KPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki, 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Başvuru ücreti ne kadar?
2024 KPSS lisans sınavı başvuruları için artık saatler kaldı. ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında başlayacak olan KPSS lisans sınavı başvurularıyla birlikte, kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar sınav başvurularını yapmaya başlayacak. Peki, KPSS lisans sınavı başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?