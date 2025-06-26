KPSS başvuru ekranı 2025: KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

2025 KPSS lisans başvuruları için geri sayım başladı. Lisans düzeyindeki adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları için başvurular bugün osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Başvuruların başlaması öncesinde heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar bir yandan da başvuruların nasıl yapılacağını ve ücreti merak ediyor. Peki, 2025 KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?