KPSS başvuru ekranı 2025: KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, memur olabilme hayaliyle KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına katılım sağlayacak adayların gündeminde yer alıyor. Lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak KPSS başvuru kılavuzunun ardından erişime açılacak. Başvuruları osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Peki, 2025 KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

KPSS başvuru ekranı 2025: KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 1

2025 KPSS lisans başvuruları için geri sayım başladı. Lisans düzeyindeki adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları için başvurular bugün osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Başvuruların başlaması öncesinde heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar bir yandan da başvuruların nasıl yapılacağını ve ücreti merak ediyor. Peki, 2025 KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

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KPSS başvuru ekranı 2025: KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 2

2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 KPSS başvuru ve sınav takvimiyle birlikte lisans başvuruları için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alınacak. Başvuruların saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz'da alınacak.

KPSS başvuru ekranı 2025: KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 3

KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 KPSS lisans başvuru kılavuzu ÖSYM üzerinden adayların erişimine açılacak. Kılavuzun yayımlanmasının ardından başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifrelerini girdikten sonra başvuru işlemlerini yapabilecek.

KPSS başvuru ekranı 2025: KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 4

2025 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.

Sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce ÖSYM tarafından duyurulacak.

KPSS başvuru ekranı 2025: KPSS lisans başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 5

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans mezunları için düzenlediği oturumlar iki yılda bir gerçekleşiyor. Son olarak 2024 yılında yapılan ortaöğretim ve ön lisans KPSS, 2026 yılında uygulanacak.

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