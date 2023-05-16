KPSS başvuru ekranı (ÖSYM AİS): 2023 KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

2023 KPSS başvuruları için geri sayım başladı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları için başvurular bugün alınmaya başlayacak. KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı ise sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merak ediliyor. İşte ayrıntılar.