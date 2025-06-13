KPSS başvuru tarihleri 2025: KPSS Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavı başvuruları ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) için geri sayım başladı. Devlet kadrolarında memur olmak isteyen binlerce aday, KPSS 2025 başvuru tarihlerini merak ediyor. KPSS’ye hazırlanmakta olan adaylar için başvuru süreci ve sınav takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Öte yandan ön lisans ve lise mezunları da KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavlarının bu yıl yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 2025 KPSS Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavı başvuruları ne zaman?

KPSS başvuru tarihleri 2025: KPSS Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavı başvuruları ne zaman? - 1

2025 KPSS başvuru ve sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak olan binlerce aday tarafından sorgulanmaya başladı. Memur olabilme hayaliyle sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 KPSS başvuru ve sınav takvimini araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvim sonrasında KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

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KPSS başvuru tarihleri 2025: KPSS Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavı başvuruları ne zaman? - 2

2025 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde ösym.gov.tr'den alınacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.

KPSS başvuru tarihleri 2025: KPSS Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavı başvuruları ne zaman? - 3

KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz'da alınıyor olacak. Sonuçlar ise 10 Ekim'de adaylarla paylaşılacak.

Sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce ÖSYM'de duyuruluyor.

KPSS başvuru tarihleri 2025: KPSS Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavı başvuruları ne zaman? - 4

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans mezunları için düzenlediği oturumlar iki yılda bir gerçekleşiyor. Son olarak 2024 yılında yapılan ortaöğretim ve ön lisans KPSS, 2026 yılında uygulanacak.

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