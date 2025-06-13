KPSS başvuru tarihleri 2025: KPSS Genel Yetenek ve Alan Bilgisi sınavı başvuruları ne zaman?

2025 KPSS başvuru ve sınav tarihi, sınava katılım sağlayacak olan binlerce aday tarafından sorgulanmaya başladı. Memur olabilme hayaliyle sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 KPSS başvuru ve sınav takvimini araştırıyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvim sonrasında KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?