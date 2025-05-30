KPSS başvuru ve sınav takvimi 2025: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuyla birlikte KPSS başvuruları başlıyor. Bu yıl sadece lisans düzeyinde uygulanacak olan KPSS sınavı öncesinde başvuruların başlayacağı tarihler merak ediliyor. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
2025 KPSS başvuru ve sınav takvimi, Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ve Alan Bilgisi sınavlarına katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Adaylar bu yıl sadece lisans düzeyinde uygulanan sınavlara katılım sağlayacak. Bu yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları uygulanmayacak. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?