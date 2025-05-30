KPSS başvuru ve sınav takvimi 2025: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuyla birlikte KPSS başvuruları başlıyor. Bu yıl sadece lisans düzeyinde uygulanacak olan KPSS sınavı öncesinde başvuruların başlayacağı tarihler merak ediliyor. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS başvuru ve sınav takvimi 2025: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

2025 KPSS başvuru ve sınav takvimi, Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ve Alan Bilgisi sınavlarına katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Adaylar bu yıl sadece lisans düzeyinde uygulanan sınavlara katılım sağlayacak. Bu yıl KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları uygulanmayacak. Peki, 2025 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS başvuru ve sınav takvimi 2025: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

2025 KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde ösym.gov.tr'den alınacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.

KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz'da alınıyor olacak. Sonuçlar ise 10 Ekim'de adaylarla paylaşılacak.

Sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce ÖSYM'de duyuruluyor.

KPSS başvuru ve sınav takvimi 2025: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans mezunları için düzenlediği oturumlar iki yılda bir gerçekleşiyor. Son olarak 2024 yılında yapılan ortaöğretim ve ön lisans KPSS, 2026 yılında uygulanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER