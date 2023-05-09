KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2023 ÖSYM KPSS başvuru takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, memur olabilme hayaliyle KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Kamuda memur olarak görev yapmak isteyen adayların gireceği KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı için başvuru tarihleri açıklandı. Peki, 2023 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2023 ÖSYM KPSS başvuru takvimi) - 1

KPSS başvuru tarihleri, memur olabilmek için KPSS sınavlarına hazırlanan binlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2023 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından, KPSS oturumları için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2023 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2023 ÖSYM KPSS başvuru takvimi) - 2

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS başvuru tarihleri, 2023 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.

Buna göre; 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2023 ÖSYM KPSS başvuru takvimi) - 3

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bakanı Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri açıkladı.

İşte ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 KPSS sınav takvimi;

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2023 ÖSYM KPSS başvuru takvimi) - 4

2023 KPSS SINAV TAKVİMİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

DAHA FAZLA GÖSTER