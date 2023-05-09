KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2023 ÖSYM KPSS başvuru takvimi)

KPSS başvuru tarihleri, memur olabilmek için KPSS sınavlarına hazırlanan binlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2023 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasının ardından, KPSS oturumları için başvuru tarihleri belli oldu. Peki, 2023 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
KPSS başvuru tarihleri, 2023 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.
Buna göre; 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bakanı Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri açıkladı.
İşte ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 KPSS sınav takvimi;
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.
Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.
KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.