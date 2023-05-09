KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu (2023 ÖSYM KPSS başvuru takvimi)

2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bakanı Ersoy, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ersoy açıklamasında, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihleri açıkladı.



İşte ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 KPSS sınav takvimi;