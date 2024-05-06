KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte 2024 Lisan KPSS başvuruları son tarihi
Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu testi başvuruları başladı. Henüz başvuru yapmayan adaylar, ÖSYM'nin belirlediği son tarihi öğrenmek istiyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman bitecek?
Kamuda memur olmak isteyen lisans mezunu adaylar için bu yılki KPSS oturumlarının başvuru süreci devam ediyor. Adayların tümünün, 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmesi zorunlu olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.