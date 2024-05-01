KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans sınavı başvuru tarihleri)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları için geri sayım başladı. 2024 KPSS lisans sınavına sayılı gün kala başvuruların başlamasını bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den yapılacak olan başvuru duyurusuna çevirdi. Peki, 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak?
2024 KPSS lisans sınavı başvuruları, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek için sınava girecek adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS takvimi sonrasında başvuru tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?