KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans sınavı başvuru tarihleri)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları için geri sayım başladı. 2024 KPSS lisans sınavına sayılı gün kala başvuruların başlamasını bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den yapılacak olan başvuru duyurusuna çevirdi. Peki, 2024 KPSS lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans sınavı başvuru tarihleri) - 1

2024 KPSS lisans sınavı başvuruları, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek için sınava girecek adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS takvimi sonrasında başvuru tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans sınavı başvuru tarihleri) - 2

2024 KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans sınavı başvuru tarihleri) - 3

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans sınavı başvuru tarihleri) - 4

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER