KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM KPSS lisans sınavı başvuru tarihleri)

2024 KPSS lisans sınavı başvuruları, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek için sınava girecek adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS takvimi sonrasında başvuru tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?