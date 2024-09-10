KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS lisans branş sıralaması)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavları sonrasında, adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 KPSS lisans branş bazında sıralamaları açıklandı. Peki, 2024 KPSS lisans branş bazında sıralamalar nedir, nasıl sorgulanır?

KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS lisans branş sıralaması) - 1

2024 KPSS lisans branş sıralamaları, sınavlara katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı. Peki, KPSS branş sıralaması nedir, nasıl sorgulanır?

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KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS lisans branş sıralaması) - 2

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2024-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS lisans branş sıralaması) - 3

BRANŞ SIRALAMALARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

2024 KPSS BRANŞ SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS lisans branş sıralaması) - 4

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.

Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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