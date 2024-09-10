KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS lisans branş sıralaması)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavları sonrasında, adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları adaylar tarafından heyecanla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 KPSS lisans branş bazında sıralamaları açıklandı. Peki, 2024 KPSS lisans branş bazında sıralamalar nedir, nasıl sorgulanır?
2024 KPSS lisans branş sıralamaları, sınavlara katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı. Peki, KPSS branş sıralaması nedir, nasıl sorgulanır?