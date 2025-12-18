KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim branş sıralaması)
18.12.2025 10:01
NTV - Haber Merkezi
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024/KPSS) lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavları sonrasında, adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş bazında sıralamaları Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 2024 KPSS branş bazında sıralamalar nedir, nasıl sorgulanır?
2024 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralamaları, sınavlara katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim branş sıralaması nedir, nasıl sorgulanır?
2024 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2024-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtıldı.
BRANŞ SIRALAMALARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.