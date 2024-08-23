KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 yılı branş bazında sıralamaları için gözler ÖSYM'de

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı sonuçları açıklandı. Sonuç duyurusu ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrildi. Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki, KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak?

KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 yılı branş bazında sıralamaları için gözler ÖSYM'de - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı sonuçları ardından en çok araştırılan konulardan biri de KPSS branş bazında sıralamaları oldu. Adayların, kendi ile aynı anda sınava girdikleri adaylarla kendilerini karşılaştırmasına olanak sağlayan branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından ilan edilecek.

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KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 yılı branş bazında sıralamaları için gözler ÖSYM'de - 2

KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl KPSS sonuçları 25 Ağustos'ta ilan edilmiş, branş bazunda sıralamalar 13 Eylül tarihinde paylaşılmıştı. 2024 yılı branş bazında sıralamalarının eylül ayı ortasına kadar paylaşılması bekleniyor.

KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 yılı branş bazında sıralamaları için gözler ÖSYM'de - 3

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 yılı branş bazında sıralamaları için gözler ÖSYM'de - 4

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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