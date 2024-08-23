KPSS branş bazında sıralamalar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 yılı branş bazında sıralamaları için gözler ÖSYM'de
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı sonuçları açıklandı. Sonuç duyurusu ardından gözler branş bazında sıralamalara çevrildi. Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından açıklanacak. Peki, KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavı sonuçları ardından en çok araştırılan konulardan biri de KPSS branş bazında sıralamaları oldu. Adayların, kendi ile aynı anda sınava girdikleri adaylarla kendilerini karşılaştırmasına olanak sağlayan branş bazında sıralamalar ÖSYM tarafından ilan edilecek.