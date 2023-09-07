KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin branş sıralamalarını açıklaması bekleniyor
2023 Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından açıklanacak. Sonuçların açıklanması ile adaylar şimdi sıralamalarını öğrenmek istiyor. Peki, KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak?
KPSS branş bazında sıralamalar adayların performansına göre belirlenir. Sınav sonuçlarına göre yapılan bu sıralamalar, adayların tercihlerini yaparken ve atanma süreçlerinde önemli bir kriter olarak kabul ediliyor. İşte, 2023 KPSS branş sıralamaları hakkında son gelişmeler...