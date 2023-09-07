KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin branş sıralamalarını açıklaması bekleniyor

2023 Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adayların, sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından açıklanacak. Sonuçların açıklanması ile adaylar şimdi sıralamalarını öğrenmek istiyor. Peki, KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak?

KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin branş sıralamalarını açıklaması bekleniyor - 1

KPSS branş bazında sıralamalar adayların performansına göre belirlenir. Sınav sonuçlarına göre yapılan bu sıralamalar, adayların tercihlerini yaparken ve atanma süreçlerinde önemli bir kriter olarak kabul ediliyor. İşte, 2023 KPSS branş sıralamaları hakkında son gelişmeler...

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin branş sıralamalarını açıklaması bekleniyor - 2

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 KPSS Lisans oturumlarına ait branş sıramaları henüz açıklanmadı.

Branş sıralamasının kısa bir zaman içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Adaylar branş sıralamalarına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin branş sıralamalarını açıklaması bekleniyor - 3

KPSS SONUÇ SORGULAMA

Adayların sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceği kaydedildi.

DAHA FAZLA GÖSTER