KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak? ÖSYM'nin branş sıralamalarını açıklaması bekleniyor

KPSS branş bazında sıralamalar adayların performansına göre belirlenir. Sınav sonuçlarına göre yapılan bu sıralamalar, adayların tercihlerini yaparken ve atanma süreçlerinde önemli bir kriter olarak kabul ediliyor. İşte, 2023 KPSS branş sıralamaları hakkında son gelişmeler...