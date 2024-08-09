KPSS DHBT başvuruları başladı 2024: KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS DHBT takvimi belli oldu.



Buna göre; 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.