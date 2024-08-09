KPSS DHBT başvuruları başladı 2024: KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılım sağlayacakları 2024 KPSS DHBT sınavı öncesinde, başvurular alınacak. Peki, 2024 KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?
2024 KPSS DHBT başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, DHBT sınavına katılmak zorunda. Peki, 2024 KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?