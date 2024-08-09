KPSS DHBT başvuruları başladı 2024: KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) başvuruları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılım sağlayacakları 2024 KPSS DHBT sınavı öncesinde, başvurular alınacak. Peki, 2024 KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

KPSS DHBT başvuruları başladı 2024: KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman? - 1

2024 KPSS DHBT başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar, DHBT sınavına katılmak zorunda. Peki, 2024 KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

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KPSS DHBT başvuruları başladı 2024: KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman? - 2

KPSS DHBT BAŞVURULARI BAŞLADI

KPSS DHBT sınavı başvuruları, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorunda.

KPSS DHBT başvuruları başladı 2024: KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman? - 3

DHBT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

DHBT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KPSS DHBT başvuruları başladı 2024: KPSS DHBT başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman? - 4

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS DHBT takvimi belli oldu.

Buna göre; 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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