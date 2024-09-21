KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS DHBT sınav bilgisi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına kısa bir zaman kala, sınav bilgisi adaylar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2024 KPSS DHBT sınavının, ÖSYM tarafından ne zaman, hangi gün yapılacağı merak ediliyor. KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?
2024 KPSS DHBT sınavına girecek adaylar, ÖSYM tarafından bu hafta yapılacak olan sınavın tarihini sorgulamaya başladı. KPSS DHBT sınav giriş belgelerine erişen adaylar şimdi de sınavın yapılacağı günü bekliyor. Adaylar sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?