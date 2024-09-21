KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS DHBT sınav bilgisi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına kısa bir zaman kala, sınav bilgisi adaylar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2024 KPSS DHBT sınavının, ÖSYM tarafından ne zaman, hangi gün yapılacağı merak ediliyor. KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS DHBT sınav bilgisi) - 1

2024 KPSS DHBT sınavına girecek adaylar, ÖSYM tarafından bu hafta yapılacak olan sınavın tarihini sorgulamaya başladı. KPSS DHBT sınav giriş belgelerine erişen adaylar şimdi de sınavın yapılacağı günü bekliyor. Adaylar sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

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KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS DHBT sınav bilgisi) - 2

2024 KPSS DHBT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül Pazar günü yapılacak.

Sınav saat 10.15'te başlayacak.

KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS DHBT sınav bilgisi) - 3

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, pazar günü 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlenecek.

Saat 10.15'te başlayacak ve 40 sorudan oluşacak sınav için adaylara 60 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS DHBT sınav bilgisi) - 4

Sınav sonuçları, 16 Ekim'de açıklanacak.

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