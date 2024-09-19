KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumuna kısa bir süre kala gözler sınav tarihi ve saatine çevrildi. Takvim doğrultusunda KPSS DHBT oturumu 22 Eylül Pazar günü yapılacak. Peki, KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?
Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim KPSS oturumları ardından Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları gerçekleştirilecek. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için son hazırlıklarını yapan adayların gündeminde sınav saati ve süresi var. Peki, KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?