Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim KPSS oturumları ardından Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları gerçekleştirilecek. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için son hazırlıklarını yapan adayların gündeminde sınav saati ve süresi var. Peki, KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?