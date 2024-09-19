KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumuna kısa bir süre kala gözler sınav tarihi ve saatine çevrildi. Takvim doğrultusunda KPSS DHBT oturumu 22 Eylül Pazar günü yapılacak. Peki, KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? - 1

 Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim KPSS oturumları ardından Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavları gerçekleştirilecek. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için son hazırlıklarını yapan adayların gündeminde sınav saati ve süresi var. Peki, KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

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KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? - 2

KPSS SAATİ VE SÜRESİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) kılavuzunda sınav saati ve süresine yer verilmişti. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? - 3

10.15'te başlayacak olan sınav 130 dakika sürecek. Adaylar 2 saat 10 dakika sonunda sınavı tamamlamış olacak ve soru- cevap anahtarı beklenecek.

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