KPSS DHBT sınavı saat kaçta başlayacak/kaçta bitecek? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2024 ÖSYM KPSS DHBT sınav bilgisi)

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 142 bin 482 adayın başvurduğu 2024-KPSS DHBT, pazar günü 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 330 bina ve 5 bin 527 salonda düzenlenecek.



Saat 10.15'te başlayacak ve 40 sorudan oluşacak sınav için adaylara 60 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.