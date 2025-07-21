KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimine göre 2025 KPSS geç başvuru tarihi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) geç başvuru takvimi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 2025 KPSS geç başvuruları kısa süre içerisinde başlayacak. Geç başvuru ücretleri normal ücretin %50 fazlası olarak belirlendi. Peki, KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimine göre 2025 KPSS geç başvuru tarihi - 1

ÖSYM’nin takvimine göre, KPSS A Grubu (Genel Yetenek–Genel Kültür ile Alan Bilgisi) sınavı için normal başvuru süreci 26 Haziran – 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru fırsatı sunuldu. ÖSYM takvimine göre, KPSS geç başvuruları 23 Temmuz 2025 Çarşamba, saat 10:00 itibariyle başlayıp 24 Temmuz 2025 Perşembe, saat 23:59'a kadar devam edecek.

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KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimine göre 2025 KPSS geç başvuru tarihi - 2

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adayların başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirmeleri gerekiyor. Geç başvuru ücretleri normal ücretin %50 fazlası olarak belirlendi: Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu için 855 TL, Alan Bilgisi her oturum için 525 TL ödenmesi beklenecek.

KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimine göre 2025 KPSS geç başvuru tarihi - 3

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine Giriş Yap

https://ais.osym.gov.tr adresine gir.

T.C. kimlik numaran ve ÖSYM şifrenle giriş yap. (E-Devlet ile de giriş yapılabilir.)

"2025-KPSS" Başvuru Sekmesini Seç

Ana sayfada "Başvurular" bölümünden “2025-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik” başvurusunu bul ve tıkla.

“Geç Başvuru Dönemi” yazısını görüyorsan sistem aktiftir.

Kimlik ve Eğitim Bilgilerini Kontrol Et

Mevcut bilgilerinde bir eksik veya hata varsa düzelt (mezuniyet, okul türü, öğrenim durumu vb.).

Fotoğrafın güncel değilse veya geçerli değilse sistem seni ÖSYM bürosuna yönlendirebilir.

Sınav Oturumlarını Seç

Gireceğin oturumları seç (Genel Yetenek–Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT vb.).

Geç Başvuru Ücretini Öde

Sistem, sınav ücretini otomatik olarak hesaplar.

Geç başvuru ücreti, normal ücretin %50 fazlasıdır.

Ödemeyi sadece başvuru günü içinde yapman gerekir. (Geç başvuru günü dışında ödeme yapılamaz.)

Ödeme kanalları: ÖSYM’nin internet sitesi, anlaşmalı bankalar veya ÖSYM mobil uygulaması.

Başvuru Onayını Kontrol Et

Tüm adımları tamamladıktan sonra sistemden “Başvurunuz başarıyla tamamlandı” yazısını görmelisin.

Başvuru belgeni indirip kaydetmeyi unutma.

KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimine göre 2025 KPSS geç başvuru tarihi - 4

KPSS NE ZAMAN?

KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınmıştı. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ise 7 Eylül'de saat 10:15'te, Alan Bilgisi 1. oturum 13 Eylül saat 10:15'te, 2. oturum 13 Eylül saat 14:45'te, 3. oturum ise 14 Eylül saat 10:15'te gerçekleşecek.

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