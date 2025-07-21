KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimine göre 2025 KPSS geç başvuru tarihi
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) geç başvuru takvimi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 2025 KPSS geç başvuruları kısa süre içerisinde başlayacak. Geç başvuru ücretleri normal ücretin %50 fazlası olarak belirlendi. Peki, KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM’nin takvimine göre, KPSS A Grubu (Genel Yetenek–Genel Kültür ile Alan Bilgisi) sınavı için normal başvuru süreci 26 Haziran – 10 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru fırsatı sunuldu. ÖSYM takvimine göre, KPSS geç başvuruları 23 Temmuz 2025 Çarşamba, saat 10:00 itibariyle başlayıp 24 Temmuz 2025 Perşembe, saat 23:59'a kadar devam edecek.