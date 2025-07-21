KPSS geç başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM takvimine göre 2025 KPSS geç başvuru tarihi

KPSS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine Giriş Yap



https://ais.osym.gov.tr adresine gir.



T.C. kimlik numaran ve ÖSYM şifrenle giriş yap. (E-Devlet ile de giriş yapılabilir.)



"2025-KPSS" Başvuru Sekmesini Seç



Ana sayfada "Başvurular" bölümünden “2025-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik” başvurusunu bul ve tıkla.



“Geç Başvuru Dönemi” yazısını görüyorsan sistem aktiftir.



Kimlik ve Eğitim Bilgilerini Kontrol Et



Mevcut bilgilerinde bir eksik veya hata varsa düzelt (mezuniyet, okul türü, öğrenim durumu vb.).



Fotoğrafın güncel değilse veya geçerli değilse sistem seni ÖSYM bürosuna yönlendirebilir.



Sınav Oturumlarını Seç



Gireceğin oturumları seç (Genel Yetenek–Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT vb.).



Geç Başvuru Ücretini Öde



Sistem, sınav ücretini otomatik olarak hesaplar.



Geç başvuru ücreti, normal ücretin %50 fazlasıdır.



Ödemeyi sadece başvuru günü içinde yapman gerekir. (Geç başvuru günü dışında ödeme yapılamaz.)



Ödeme kanalları: ÖSYM’nin internet sitesi, anlaşmalı bankalar veya ÖSYM mobil uygulaması.



Başvuru Onayını Kontrol Et



Tüm adımları tamamladıktan sonra sistemden “Başvurunuz başarıyla tamamlandı” yazısını görmelisin.



Başvuru belgeni indirip kaydetmeyi unutma.