KPSS kalktı mı? Öğretmen atamaları nasıl yapılacak? Yeni sistemin ayrıntıları

Öğretmen atamalarında yeni bir sisteme geçiliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınav yönetmeliğinden muaf olan branşlara "Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam edilen öğretmenler" ibaresi eklendi. Bu gelişmenin ne anlama geldiğini merak eden öğretmen adaylar, araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS kalktı mı? Öğretmen atamaları nasıl yapılacak?

KPSS kalktı mı? Öğretmen atamaları nasıl yapılacak? Yeni sistemin ayrıntıları - 1

Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle öğretmen atamalarından bu şart aranmayacak. Bu tarihe kadar eski yönetmelik geçerli olacak.

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KPSS kalktı mı? Öğretmen atamaları nasıl yapılacak? Yeni sistemin ayrıntıları - 2

Yeni sisteme göre, atamalarda, Akademi Giriş Sınavı (AGS) dikkate alınacak.

KPSS kalktı mı? Öğretmen atamaları nasıl yapılacak? Yeni sistemin ayrıntıları - 3

KPSS YERİNE GEÇEN AGS NEDİR?

AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak.

KPSS kalktı mı? Öğretmen atamaları nasıl yapılacak? Yeni sistemin ayrıntıları - 4

Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.

KPSS kalktı mı? Öğretmen atamaları nasıl yapılacak? Yeni sistemin ayrıntıları - 5

AGS NASIL YAPILACAK?

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

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