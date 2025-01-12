KPSS kalktı mı? Öğretmen atamaları nasıl yapılacak? Yeni sistemin ayrıntıları
Öğretmen atamalarında yeni bir sisteme geçiliyor. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınav yönetmeliğinden muaf olan branşlara "Milli Eğitim Bakanlığı'nda istihdam edilen öğretmenler" ibaresi eklendi. Bu gelişmenin ne anlama geldiğini merak eden öğretmen adaylar, araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS kalktı mı? Öğretmen atamaları nasıl yapılacak?
Öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp, Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle öğretmen atamalarından bu şart aranmayacak. Bu tarihe kadar eski yönetmelik geçerli olacak.