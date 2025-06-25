KPSS lisans başvuruları yarın başlıyor: KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?
Kamu personeli olma hayali kuran adaylar, ÖSYM tarafından duyurulan 2025 KPSS takvimini yakından takip ediyor. Lisans düzeyindeki adaylar için düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları bu yıl Eylül ayında yapılacak. KPSS başvuruları 26 Haziran 2025 itibariyle başlayacak. Peki, KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. ÖSYM takvimine göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları yarın (26 Haziran 2025) itibari ile başlayacak.