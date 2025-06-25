KPSS lisans başvuruları yarın başlıyor: KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?

Kamu personeli olma hayali kuran adaylar, ÖSYM tarafından duyurulan 2025 KPSS takvimini yakından takip ediyor. Lisans düzeyindeki adaylar için düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları bu yıl Eylül ayında yapılacak. KPSS başvuruları 26 Haziran 2025 itibariyle başlayacak. Peki, KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?

KPSS lisans başvuruları yarın başlıyor: KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. ÖSYM takvimine göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları yarın (26 Haziran 2025) itibari ile başlayacak. 


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KPSS lisans başvuruları yarın başlıyor: KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? - 2

KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları için düzenlenen KPSS oturumu bu yıl eylül ayında gerçekleştirilecek. KPSS başvuruları ise 26 Haziran-10 Temmuz tarihleri aralığında alınacak.

KPSS lisans başvuruları yarın başlıyor: KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? - 3

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KPSS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra başvuru işlemlerini yapabilecek.

KPSS lisans başvuruları yarın başlıyor: KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır? - 4

KPSS LİSANS NE ZAMAN?

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak

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