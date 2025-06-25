KPSS lisans başvuruları yarın başlıyor: KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. ÖSYM takvimine göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları yarın (26 Haziran 2025) itibari ile başlayacak.





