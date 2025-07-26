KPSS Lisans Genel Kültür-Yetenek, Alan Bilgisi sınav tarihleri 2025: KPSS ne zaman?
2025 KPSS Lisans başvuru süreci 26 Haziran'da başladı ve 10 Temmuz tarihinde sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler bir kez daha sınav tarihlerine çevrildi. Takvime göre, ÖSYM KPSS lisans oturumlarını bu yıl eylül ayının ilk günlerinde gerçekleştirecek. Peki, KPSS 2025 ne zaman yapılacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin ardından, şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Geç başvuru işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte, KPSS Lisans sınavına hazırlanan adaylar, "KPSS ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor.