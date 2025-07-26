KPSS Lisans Genel Kültür-Yetenek, Alan Bilgisi sınav tarihleri 2025: KPSS ne zaman?

KPSS A GRUP NEDİR?

KPSS A Grubu, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman, müfettiş, denetmen, kontrolör gibi kariyer mesleklerde görev almak isteyen adaylar için uygulanan alan bilgisi sınavıdır. Genellikle üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri (İİBF) mezunlarına yöneliktir.



KPSS A Grubu, sadece lisans mezunlarına yönelik olarak yapılan bir sınav türüdür ve şu alanlara başvurmak isteyenleri ilgilendirir:



Maliye Bakanlığı (gelir uzman yardımcısı, vergi müfettişi)



Ticaret Bakanlığı (gümrük denetmeni, ticaret uzmanı)



Hazine ve Maliye Bakanlığı (hazine uzmanı, denetmen)



Merkez Bankası



Sayıştay



Dışişleri Bakanlığı (uzman yardımcısı, ataşe)



SGK, BDDK, SPK gibi düzenleyici kurumlar