KPSS Lisans Genel Kültür-Yetenek, Alan Bilgisi sınav tarihleri 2025: KPSS ne zaman?

2025 KPSS Lisans başvuru süreci 26 Haziran'da başladı ve 10 Temmuz tarihinde sona erdi. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler bir kez daha sınav tarihlerine çevrildi. Takvime göre, ÖSYM KPSS lisans oturumlarını bu yıl eylül ayının ilk günlerinde gerçekleştirecek. Peki, KPSS 2025 ne zaman yapılacak?

KPSS Lisans Genel Kültür-Yetenek, Alan Bilgisi sınav tarihleri 2025: KPSS ne zaman? - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 için geri sayım başladı. Başvuru sürecinin ardından, şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Geç başvuru işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte, KPSS Lisans sınavına hazırlanan adaylar, "KPSS ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS Lisans Genel Kültür-Yetenek, Alan Bilgisi sınav tarihleri 2025: KPSS ne zaman? - 2

2025 yılı ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavlarının yapılacağı tarihler belli oldu.

KPSS Lisans Genel Kültür-Yetenek, Alan Bilgisi sınav tarihleri 2025: KPSS ne zaman? - 3

KPSS NE ZAMAN?

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 7 Eylül 2025 saat 10:15'te

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 13 Eylül 2025 saat 10:15'te

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı 14 Eylül 2025 saat 10:15'te uygulanacak.

KPSS Lisans Genel Kültür-Yetenek, Alan Bilgisi sınav tarihleri 2025: KPSS ne zaman? - 4

KPSS A GRUP NEDİR?

KPSS A Grubu, kamu kurum ve kuruluşlarında uzman, müfettiş, denetmen, kontrolör gibi kariyer mesleklerde görev almak isteyen adaylar için uygulanan alan bilgisi sınavıdır. Genellikle üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri (İİBF) mezunlarına yöneliktir.

KPSS A Grubu, sadece lisans mezunlarına yönelik olarak yapılan bir sınav türüdür ve şu alanlara başvurmak isteyenleri ilgilendirir:

Maliye Bakanlığı (gelir uzman yardımcısı, vergi müfettişi)

Ticaret Bakanlığı (gümrük denetmeni, ticaret uzmanı)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (hazine uzmanı, denetmen)

Merkez Bankası

Sayıştay

Dışişleri Bakanlığı (uzman yardımcısı, ataşe)

SGK, BDDK, SPK gibi düzenleyici kurumlar

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