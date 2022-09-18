KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Soruların sızdırılma şüphesiyle iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı bugün tekrarlandı. İlk oturum Genel Yetenek, Genel Kültür'dü. İkinci oturumda ise Eğitim Bilimleri sınavı yapıldı. Son olarak ÖSYM, (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandığını duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 18.09.2022 - 17:53

KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 1

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Bilimleri) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

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KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 2

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen ancak iptal edildiğinden yeni takvime göre yeniden yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları tamamlandı.

KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 3

KPSS maratonunun ilk gününde sabah oturumunda adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerini, öğleden sonra Bilimleri testini yanıtladı.

Adaylara, sabah 10.15'te başlayan Genel Yetenek ve Genel Kültür testinde 120 soruya karşılık 130 dakika, 14.45'te başlayan Eğitim Bilimleri testinde 80 soru için 100 dakika süre verildi.

KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 4

31 Temmuz'da yapılan KPSS Lisans oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen oturumlar da 24 Eylül itibarıyla yapılacak.

KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 5

Bu kapsamda, 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 24 Eylül'de saat 10.15'te, Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te, Alan Bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) 25 Eylül saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 6

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 7

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları 21 Ekim'de açıklanacak.

KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı - 8

Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

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