KPSS Lisans-Ortaöğrenim-Önlisans sınavları ne zaman yapılacak? 2024 KPSS başvuruları ne zaman?
Kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak istihdam edilme hayali kuran yüz binlerce lisans, önlisans ve ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşın başvuru yapacağı 2024 KPSS oturumları için araştırmalar hız kazandı. Yeni yıl öncesi memur adayları sınav takvimlerine yönelik bilgi almak istiyor. Peki, KPSS Lisans-Ortaöğrenim-Önlisans sınavları ne zaman yapılacak? 2024 KPSS başvuruları ne zaman?
2024 KPSS oturumlarına dair araştırmalar yeni yıl öncesi yoğunlaştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın (ÖSYM) düzenleyeceği sınav için başvurularını yapmak isteyen memur adayları, sınavların yapılacağı tarihe ve başvuru sürecine odaklanmış durumda. Kamu kurumlarında çalışma hayali kuran vatandaşların katılım sağlayacağı, KPSS oturumları için süreç takvimi yakın zaman sonra netleşecek. İşte, KPSS Lisans-Ortaöğrenim-Önlisans başvuru ve sınav takviminde son durum...