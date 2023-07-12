KPSS Lisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgeleri için son günler

2023 KPSS Lisans sınavına az bir zaman kala giriş belgeleri merak konusu oldu. KPSS için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesini kontrol ediyor. İşte, KPSS sınavı giriş belgelerinde son durum...