KPSS Lisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgeleri için son günler

Kamuda memur olmak isteyen adayların KPSS oturumları için heyecan dorukta. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlar, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı için kritik viraja girildi. Tüm gözler sınav giriş belgelerinde. Peki, KPSS Lisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

KPSS Lisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgeleri için son günler - 1

2023 KPSS Lisans sınavına az bir zaman kala giriş belgeleri merak konusu oldu. KPSS için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesini kontrol ediyor. İşte, KPSS sınavı giriş belgelerinde son durum...

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KPSS Lisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgeleri için son günler - 2

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

KPSS Lisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgeleri için son günler - 3

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2023 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

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