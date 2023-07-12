KPSS Lisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgeleri için son günler
Kamuda memur olmak isteyen adayların KPSS oturumları için heyecan dorukta. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlar, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı için kritik viraja girildi. Tüm gözler sınav giriş belgelerinde. Peki, KPSS Lisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
2023 KPSS Lisans sınavına az bir zaman kala giriş belgeleri merak konusu oldu. KPSS için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav yerleri bilgisini içeren sınav giriş belgesini kontrol ediyor. İşte, KPSS sınavı giriş belgelerinde son durum...