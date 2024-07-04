KPSS lisans sınav yerleri açıklandı (2024 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024 KPSS Lisans) oturumlarına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrilmişti. 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı.Adaylar, KPSS Sınavı Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) 2024 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Yapılan duyuruda; "2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" denildi.
Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlar, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavları temmuz ayında tamamlanacak.