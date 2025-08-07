KPSS lisans sınavı ne zaman? 2025 ÖSYM KPSS sınav takvimi belli oldu
2025 yılında KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavına girmeyi planlayan adaylar için ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimi yakından takip ediliyor. Devlet kadrolarında memur olarak görev almak isteyen üniversite mezunları, KPSS lisans sınavı için başvurularını 10 Temmuz tarihinde tamamlamıştı. Adaylar şimdi “KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman? İşte 2025 KPSS lisans sınav tarihi.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile memur olma hayali kuran binlerce aday, 2025 yılı sınav takvimi doğrultusunda KPSS'nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 yılı sınav takvimine göre KPSS lisans ve Alan Bilgisi oturumlarının tarihleri netleşti. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak?