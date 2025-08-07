KPSS lisans sınavı ne zaman? 2025 ÖSYM KPSS sınav takvimi belli oldu

2025 yılında KPSS lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavına girmeyi planlayan adaylar için ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimi yakından takip ediliyor. Devlet kadrolarında memur olarak görev almak isteyen üniversite mezunları, KPSS lisans sınavı için başvurularını 10 Temmuz tarihinde tamamlamıştı. Adaylar şimdi “KPSS Lisans sınavı ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman? İşte 2025 KPSS lisans sınav tarihi.

KPSS lisans sınavı ne zaman? 2025 ÖSYM KPSS sınav takvimi belli oldu - 1

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile memur olma hayali kuran binlerce aday, 2025 yılı sınav takvimi doğrultusunda KPSS'nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 yılı sınav takvimine göre KPSS lisans ve Alan Bilgisi oturumlarının tarihleri netleşti. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS lisans sınavı ne zaman? 2025 ÖSYM KPSS sınav takvimi belli oldu - 2

2025 KPSS NE ZAMAN?

KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınmıştı.

Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı ise 7 Eylül'de saat 10.15'te, Alan Bilgisi 1. oturum 13 Eylül saat 10.15'te, 2. oturum 13 Eylül saat 14.45'te, 3. oturum ise 14 Eylül saat 10.15'te gerçekleşecek.

Genel Kültür - Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek ve saat 12.25'te bitecek.

KPSS lisans sınavı ne zaman? 2025 ÖSYM KPSS sınav takvimi belli oldu - 3

2025 KPSS LİSANS SONUÇ TARİHİ

KPSS sonuçları ÖSYM tarafından 10 Ekim günü duyurulacak. Adaylar ÖSYM şifreleri ve TC. kimlik numaralarıyla sonuç ekranına giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER