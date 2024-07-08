KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (2024 KPSS sınavı saati ve süresi)

2024 yılı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Lisans oturumları için geri sayım sürerken gözler sürecin ayrıntılarına çevrildi. Takvime göre, KPSS lisans oturumları temmuz ayında yapılacak. Peki, KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2024 KPSS sınavı saati ve süresiyle ilgili bilgileri derledik.

KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (2024 KPSS sınavı saati ve süresi) - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

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KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (2024 KPSS sınavı saati ve süresi) - 2

2024 KPSS LİSANS OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK/BİTECEK?

KPSS Lisans sınavı 2024 saat 10:15'te başlayacaktır. Sınavın süresi 130 dakika, yani 2 saat 10 dakika olup, sınav 12:25'te sona erecektir. Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45'de başlayacak ve 100 dakika sürecek, sınav 16.25'te tamamlanacak.

KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (2024 KPSS sınavı saati ve süresi) - 3

GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR OTURUMLARI KAÇ DAKİKA?

Toplamda 120 sorudan oluşan KPSS oturumlarında adaylara 130 dakika süre verilecek. Bu süre zarfında adaylar, her iki bölümdeki soruları tamamlamak zorundadır. KPSS Lisans sınavı, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır:

Genel Yetenek: 60 soru, 75 dakika

Genel Kültür: 60 soru, 75 dakika

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