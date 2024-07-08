KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (2024 KPSS sınavı saati ve süresi)
2024 yılı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Lisans oturumları için geri sayım sürerken gözler sürecin ayrıntılarına çevrildi. Takvime göre, KPSS lisans oturumları temmuz ayında yapılacak. Peki, KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2024 KPSS sınavı saati ve süresiyle ilgili bilgileri derledik.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.