KPSS lisans sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? (2024 KPSS sınavı saati ve süresi)

GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR OTURUMLARI KAÇ DAKİKA?

Toplamda 120 sorudan oluşan KPSS oturumlarında adaylara 130 dakika süre verilecek. Bu süre zarfında adaylar, her iki bölümdeki soruları tamamlamak zorundadır. KPSS Lisans sınavı, Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır:



Genel Yetenek: 60 soru, 75 dakika



Genel Kültür: 60 soru, 75 dakika