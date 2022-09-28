KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuç tarihi)

KPSS lisans sınavı sonuçları, sınava katılım sağlayan binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından alınan kararla birlikte ertelenen KPSS lisans ve alan bilgisi sınavları geçtiğimiz günlerde yapıldı. 18 Eylül ve 24-25 Eylül tarihleri arasında yapılan sınavların ardından sonuç tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS takvimiyle birlikte lisans sınavı sonuç tarihleri açıklandı.

KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuç tarihi) - 1

ÖSYM tarafından 18 Eylül tarihinde yapılan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı ve 24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS alan bilgisi sınavlarının sonuçları merakla bekleniyor.

KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuç tarihi) - 2

ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS sınav takvimiyle birlikte KPSS sınavlarının sonuçları için tarih verildi. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuç tarihi) - 3

KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 18 Eylül tarihinde tamamlanan KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuç tarihi) - 4

24-25 Eylül tarihleri arasında yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuç tarihi) - 5

2 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuç tarihi) - 6

9 Ekim tarininde ÖSYM tarafından yapılacak olan 2022-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları ise 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.

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