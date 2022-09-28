KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuç tarihi)

ÖSYM tarafından 18 Eylül tarihinde yapılan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı ve 24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS alan bilgisi sınavlarının sonuçları merakla bekleniyor.