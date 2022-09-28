KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans, ÖABT ve alan bilgisi sonuç tarihi)

ÖSYM tarafından 18 Eylül tarihinde yapılan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı ve 24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS alan bilgisi sınavlarının sonuçları merakla bekleniyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS sınav takvimiyle birlikte KPSS sınavlarının sonuçları için tarih verildi. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından 18 Eylül tarihinde tamamlanan KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
24-25 Eylül tarihleri arasında yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
2 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
9 Ekim tarininde ÖSYM tarafından yapılacak olan 2022-KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları ise 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak.