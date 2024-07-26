KPSS lisans sonuçları 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih, 14-20-21 Temmuz tarihlerinde tamamlanan sınavların ardından sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında, lisans sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sonuçları 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2024 KPSS lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, kamuda görev almak isteyen lisans mezunları tarafından araştırılmaya başladı. Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan ve kamuya atanabilmek için KPSS sınavlarına katılım sağlayan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihlere çevirdi. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS lisans sonuçları 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2024 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek.

KPSS lisans sonuçları 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KPSS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

KPSS lisans sonuçları 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

KALAN KPSS OTURUMLARI HANGİLERİ?

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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