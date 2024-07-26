KPSS lisans sonuçları 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, kamuda görev almak isteyen lisans mezunları tarafından araştırılmaya başladı. Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan ve kamuya atanabilmek için KPSS sınavlarına katılım sağlayan adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihlere çevirdi. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?