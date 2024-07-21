KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2024 lisans sonucu için tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavları devam ediyor. Oturumların büyük bir bölümünü geride bırakan adayların gündeminde KPSS sonuçları var. ÖSYM KPSS 2024 lisans sonucu için tarih verd. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2024 lisans sonucu için tarih verdi - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumlarının geride kalması ile sonuç heyecanı başladı. Alan bilgisinin son oturumuna 21 Temmuz'da katılacak olan adaylar, ÖSYM takvimini merak ediyor. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2024 lisans sonucu için tarih verdi - 2

2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS Alan Bilgisi, KPSS ÖABT sınavların sonuçları 23 Ağustos'ta ilan edilecek.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2024 lisans sonucu için tarih verdi - 3

KPSS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2024 lisans sonucu için tarih verdi - 4

KALAN KPSS OTURUMLARI HANGİLERİ?

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

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