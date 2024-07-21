KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2024 lisans sonucu için tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumlarının geride kalması ile sonuç heyecanı başladı. Alan bilgisinin son oturumuna 21 Temmuz'da katılacak olan adaylar, ÖSYM takvimini merak ediyor. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?