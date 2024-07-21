KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS 2024 lisans sonucu için tarih verdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans sınavları devam ediyor. Oturumların büyük bir bölümünü geride bırakan adayların gündeminde KPSS sonuçları var. ÖSYM KPSS 2024 lisans sonucu için tarih verd. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumlarının geride kalması ile sonuç heyecanı başladı. Alan bilgisinin son oturumuna 21 Temmuz'da katılacak olan adaylar, ÖSYM takvimini merak ediyor. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?