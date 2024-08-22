KPSS lisans sonuçları sorgulama 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (ÖSYM sonuç ekranı)

2024 KPSS lisans sonuçlar sorgulama ekranı, sınav sonuçlarını öğrenmek için heyecanla bekleyen memur adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS lisans sonuç tarihi belli olmuştu. Şimdi ise tüm gözler KPSS sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç ekranı.