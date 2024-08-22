KPSS lisans sonuçları sorgulama 2024: KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (ÖSYM sonuç ekranı)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları için artık saatler kaldı. 14 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve 20-21 Temmuz'da yapılan KPSS lisans oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte, tüm gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimi sonrasında KPSS lisans sonuçları için tarih belli oldu. Peki, 2024 KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
2024 KPSS lisans sonuçlar sorgulama ekranı, sınav sonuçlarını öğrenmek için heyecanla bekleyen memur adayları tarafından sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS lisans sonuç tarihi belli olmuştu. Şimdi ise tüm gözler KPSS sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç ekranı.