KPSS maratonu yarın başlıyor: KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür) saati ve süresi paylaşıldı

ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI HAKKINDA

Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde, üç oturum şeklinde yapılacak. 13 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak birinci oturum, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında yapılacak. İkinci oturum 13 Eylül'de saat 14.45'te başlayacak ve Hukuk, İktisat ile Maliye alanlarında yapılacak.



İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılacak üçüncü oturum ise 14 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.