KPSS maratonu yarın başlıyor: KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür) saati ve süresi paylaşıldı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 7 Eylül'de yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başlayacak. Oturumlar öncesi ayrıntılı bilgiler KPSS 2025 kılavuzuyla paylaşılmıştı. Peki, KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür) saat kaçta başlayacak/bitecek?

KPSS maratonu yarın başlıyor: KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür) saati ve süresi paylaşıldı

KPSS 2025 SÜRESİ

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül Pazar günü düzenlenecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 120 sorudan oluşacak, adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR OTURUMU SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. 135 dakikalık sürenin tamamlanması ardından sınav saat 12.25'te sona erecek.

ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI HAKKINDA

Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde, üç oturum şeklinde yapılacak. 13 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak birinci oturum, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarında yapılacak. İkinci oturum 13 Eylül'de saat 14.45'te başlayacak ve Hukuk, İktisat ile Maliye alanlarında yapılacak.

İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında yapılacak üçüncü oturum ise 14 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

