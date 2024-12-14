KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama takvimi
2024 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi memur adaylarının gündeminde yer alıyor. ÖSYM takvimi doğrultusunda bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme yapılacak. Peki, KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama takviminin ayrıntılarını derledik.
ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak merkezi atama takvimini duyurdu. Belirlenen takvime göre, merkezi atama başvuruları aralık ayında yapılacak.