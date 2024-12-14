KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama takvimi

MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ

2024 yılı için belirlenen takvime göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına İkinci Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihleri arasında alınacak.