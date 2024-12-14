KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama takvimi

2024 KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi memur adaylarının gündeminde yer alıyor. ÖSYM takvimi doğrultusunda bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına 2. yerleştirme yapılacak. Peki, KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama takviminin ayrıntılarını derledik.

KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama takvimi - 1

ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak merkezi atama takvimini duyurdu. Belirlenen takvime göre, merkezi atama başvuruları aralık ayında yapılacak.

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KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama takvimi - 2

MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ

2024 yılı için belirlenen takvime göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına İkinci Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihleri arasında alınacak.

KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama takvimi - 3

ÖSYM, KPSS 2024/2 tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Adaylar, merkezi atama sürecinde tercihlerini, kılavuzda yer alacak bilgilere göre yapacaklar.

KPSS merkezi atama ne zaman yapılacak? KPSS 2024/2 merkezi atama takvimi - 4

Kılavuzda, atama yapılacak kurumlar ve kontenjanlar hakkında detaylı bilgilere yer verilecek.

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