KPSS merkezi atama takvimi: KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Merkezi atama başvuruları ne zaman?
KPSS merkezi atama takvimi geçtiğimiz haftalarda ilan edilmişti. Sürecin ayrıntılarını merak eden adaylar, KPSS 2024/2 tercih başvuru kılavuzunun paylaşılmasını bekliyor. Kılavuz doğrultusunda bazı kurumlardaki kadro ve pozisyonlara 2. yerleştirme yapılacak. Peki, KPSS 2024/ tercih kılavuzu yayımlandı mı? Merkezi atama başvuruları ne zaman alınacak?
KPSS 2024/2 merkezi atama başvuruları için bekleyiş sürüyor. Bazı kurum ve kuruluşlardaki boş kadrolara gerçekleştirilecek olan tercihler için ÖSYM tarafından kılavuzun ilan edilmesi bekleniyor. KPSS A ve B puan türüyle gerçekleştirelecek atamalar belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleşecek.