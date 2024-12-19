KPSS merkezi atama takvimi: KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Merkezi atama başvuruları ne zaman?

KPSS 2024/2 merkezi atama başvuruları için bekleyiş sürüyor. Bazı kurum ve kuruluşlardaki boş kadrolara gerçekleştirilecek olan tercihler için ÖSYM tarafından kılavuzun ilan edilmesi bekleniyor. KPSS A ve B puan türüyle gerçekleştirelecek atamalar belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleşecek.