KPSS merkezi atama takvimi: KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Merkezi atama başvuruları ne zaman?

KPSS merkezi atama takvimi geçtiğimiz haftalarda ilan edilmişti. Sürecin ayrıntılarını merak eden adaylar, KPSS 2024/2 tercih başvuru kılavuzunun paylaşılmasını bekliyor. Kılavuz doğrultusunda bazı kurumlardaki kadro ve pozisyonlara 2. yerleştirme yapılacak. Peki, KPSS 2024/ tercih kılavuzu yayımlandı mı? Merkezi atama başvuruları ne zaman alınacak?

KPSS merkezi atama takvimi: KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Merkezi atama başvuruları ne zaman? - 1

KPSS 2024/2 merkezi atama başvuruları için bekleyiş sürüyor. Bazı kurum ve kuruluşlardaki boş kadrolara gerçekleştirilecek olan tercihler için ÖSYM tarafından kılavuzun ilan edilmesi bekleniyor. KPSS A ve B puan türüyle gerçekleştirelecek atamalar belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleşecek.

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KPSS merkezi atama takvimi: KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Merkezi atama başvuruları ne zaman? - 2

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2024/2 merkezi atama başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme için başvurular 19-26 Aralık tarihleri aralığında alınacak.

KPSS merkezi atama takvimi: KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Merkezi atama başvuruları ne zaman? - 3

2024 KPSS merkezi atama tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak.

KPSS merkezi atama takvimi: KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Merkezi atama başvuruları ne zaman? - 4

KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Adaylar merkezi atama başvuru sürecinde tercih listelerini yayınlanacak kılavuz doğrultusunda oluşturacak.KPSS 2024/2 tercihleri için kılavuzun 19 Aralık tarihinde paylaşılması bekleniyor.

KPSS merkezi atama takvimi: KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Merkezi atama başvuruları ne zaman? - 5

Kılavuzda atama yapılacak kurum ve kontenjan bilgisinin de yer alması bekleniyor.

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