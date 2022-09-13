KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi)

İptal edilen KPSS sınavlarının ardından yeni KPSS sınav takvimi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında, KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav tarihleri belli oldu.