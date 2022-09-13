KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi)

KPSS ne zaman? sorusunun yanıtı, iptal edilen KPSS sınavı sonrasında ÖSYM tarafından yayımlanan yeni takvimi merak eden birçok kişi tarafından sorgulanıyor. İptal olan KPSS sınavlarının ardından yeni KPSS sınav takvimi yayımlandı. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, KPSS sınavlarının 2022 yılında hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. İşte 2022 ÖSYM yeni KPSS sınav takvimi.

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 11:18

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi) - 1

İptal edilen KPSS sınavlarının ardından yeni KPSS sınav takvimi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında, KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav tarihleri belli oldu.

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi) - 2

İşte ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS sınav takvimi;

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi) - 3

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi) - 4

KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi) - 5

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi) - 6

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi) - 7

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi) - 8

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER