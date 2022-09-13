KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav takvimi)

Haberler - ntv.com.tr 13.09.2022 - 11:18
İptal edilen KPSS sınavlarının ardından yeni KPSS sınav takvimi merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında, KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav tarihleri belli oldu.
İşte ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS sınav takvimi;
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.
KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.