KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi sınavı ve başvuru takvimi)

KPSS sınavları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 2022 KPSS Lisans sınavının iptal edilmesiyle birlikte ÖSYM tarafından yeni KPSS takvimi yayımlandı. KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi oturumlarına girecek olan kişiler, sınav ve başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, 2022 KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

Haberler - ntv.com.tr 18.09.2022 - 09:23

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi sınavı ve başvuru takvimi) - 1

2022 KPSS sınav takvimi, kamu, kurum ve kuruluşlarında işe girmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS takvimi sonrasında, Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi oturumlarının ne zaman yapılacağı belli oldu.

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi sınavı ve başvuru takvimi) - 2

İşte 2022 ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi sınav ve başvuru takvimi;

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi sınavı ve başvuru takvimi) - 3

ÖSYM KPSS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ 2022

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Bilimleri oturumlarının 18 Eylül (bugün) yapılacak.

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi sınavı ve başvuru takvimi) - 4

KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları 1 Eylül günü başladı ve 13 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.

KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi sınavı ve başvuru takvimi) - 5

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi sınavı ve başvuru takvimi) - 6

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi sınavı ve başvuru takvimi) - 7

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı tarihi de belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi sınavı ve başvuru takvimi) - 8

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi sınavı ve başvuru takvimi) - 9

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

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