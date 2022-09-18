KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi sınavı ve başvuru takvimi)

2022 KPSS sınav takvimi, kamu, kurum ve kuruluşlarında işe girmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS takvimi sonrasında, Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi oturumlarının ne zaman yapılacağı belli oldu.