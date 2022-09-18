KPSS ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi sınavı ve başvuru takvimi)

Haberler - ntv.com.tr 18.09.2022 - 09:23
2022 KPSS sınav takvimi, kamu, kurum ve kuruluşlarında işe girmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS takvimi sonrasında, Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi oturumlarının ne zaman yapılacağı belli oldu.
İşte 2022 ÖSYM KPSS Ortaöğretim, Lisans, Ön Lisans ve Alan Bilgisi sınav ve başvuru takvimi;
2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül (bugün) yapılacak.
KPSS Ortaöğretim (lise) başvuruları 1 Eylül günü başladı ve 13 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.
KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı tarihi de belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, KPSS ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.