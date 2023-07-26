KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? 2023 KPSS ÖABT için geri sayım
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) giriş yerleri için tarih araştırmaları sürüyor. Bu yıl KPSS lisans düzeyinde sınavlara katılım sağlayacak olan memur adayları, genel yetenek ve genel kültür testlerine katılım sağladı. Şimdi ise ÖABT oturumu bekleniyor. Peki, KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. Sınava kısa bir zaman kala şimdi ise sınav giriş yerlerinin yer aldığı giriş belgeleri bekleniyor. Memur adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gelecek sınav giriş yerleri duyurusuna odaklandı. İşte, 2023 KPSS ÖABT hakkında bilgiler...