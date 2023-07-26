KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? 2023 KPSS ÖABT için geri sayım

2023-KPSS ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS ÖABT giriş belgesi henüz adayların erişimine açılmadı.



Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek.



Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek.



Söz konusu giriş belgeleri sınavdan önceki 10 gün içinde adaylarla paylaşılacak.