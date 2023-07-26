KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? 2023 KPSS ÖABT için geri sayım

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) giriş yerleri için tarih araştırmaları sürüyor. Bu yıl KPSS lisans düzeyinde sınavlara katılım sağlayacak olan memur adayları, genel yetenek ve genel kültür testlerine katılım sağladı. Şimdi ise ÖABT oturumu bekleniyor. Peki, KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? 2023 KPSS ÖABT için geri sayım - 1

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. Sınava kısa bir zaman kala şimdi ise sınav giriş yerlerinin yer aldığı giriş belgeleri bekleniyor. Memur adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gelecek sınav giriş yerleri duyurusuna odaklandı. İşte, 2023 KPSS ÖABT hakkında bilgiler...

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KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? 2023 KPSS ÖABT için geri sayım - 2

2023-KPSS ÖABT SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS ÖABT giriş belgesi henüz adayların erişimine açılmadı.

Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek.

Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek.

Söz konusu giriş belgeleri sınavdan önceki 10 gün içinde adaylarla paylaşılacak.

KPSS ÖABT sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? 2023 KPSS ÖABT için geri sayım - 3

PUANLAR İKİ YIL GEÇERLİ OLACAK

2023-KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak ancak öğretmen adayları için 2023-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yılla sınırlı kalacak.


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