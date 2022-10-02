KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi heyecanı sürüyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) sabah oturumu tamamlandı. Karabük'te sınava gelinlikle giren bir kişi ise dikkatleri çekti.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi heyecanı sürüyor - 1

Yurt genelinde  2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin heyecanı sürüyor.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi heyecanı sürüyor - 2

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) ilk oturumu yapıldı.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi heyecanı sürüyor - 3

Sınavdan 15 dakika önce adayların binalara alınmasının ardından 10.15'te başlayan sabah oturumunda ÖABT kapsamında, ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik (lise), fizik, kimya öğretmenlikleri testlerinde adaylara 75 soru için 150 dakika süre verildi.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi heyecanı sürüyor - 4

Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, beden eğitimi, okul öncesi, İngilizce ve sınıf öğretmenlikleri testlerinde ise adayların 75 soruyu yanıtlamaları için 120 dakika süre tanındı.

2022-KPSS ÖABT'nin sabah oturumu 12.45'te sona erdi.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi heyecanı sürüyor - 5

SINAVA GELİNLİKLE GİRDİ

Karabük’te düğün tarihi ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Test (ÖABT) sınavı çakışan kişi, gelinliği ile birlikte nikah masasından önce sınav sırasına oturdu.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi heyecanı sürüyor - 6

Damat Ali Selam ise gelin arabasını ''sınav gelini'' yazısıyla birlikte süsledi.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi heyecanı sürüyor - 7

Öğleden sonraki oturumu ise 14.45'te başlayacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi heyecanı sürüyor - 8

Adaylar, 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi heyecanı sürüyor - 9
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi heyecanı sürüyor - 10

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