KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ÖABT kaç dakika, kaç soru?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yarın yapılacak olan KPSS ÖABT sınavı öncesinde, adaylar sınav öncesi son hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Öte yandan sınava girecek olan binlerce kişi, sınavın saat kaçta başlayacağını, kaç dakika süreceğini ve kaç soru sorulacağını sorguluyor. Peki, 2024 KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ÖABT kaç dakika, kaç soru?
KPSS ÖABT sınavının saat kaçta başlayıp, biteceği, sınava artık saatler kala sorgulanmaya başladı. 4 Ağustos'ta yapılacak olan KPSS ÖABT sınavlarında kaç soru sorulacağı ve sınavın kaç dakika süreceği belli oldu. Peki, KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS kaç dakika, kaç soru?