KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS ön lisans branş sıralaması)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı sonrasında, adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları heyecanla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 KPSS ön lisans branş bazında sıralamaları açıklandı. Peki, 2024 KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar nedir, nasıl sorgulanır?
2024 KPSS ön lisans branş sıralamaları, ön lisans sınavına katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı. Peki, KPSS ön lisans branş sıralaması nedir, nasıl sorgulanır?