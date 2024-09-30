KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS ön lisans branş sıralaması)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavı sonrasında, adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları heyecanla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 KPSS ön lisans branş bazında sıralamaları açıklandı. Peki, 2024 KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar nedir, nasıl sorgulanır?

KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS ön lisans branş sıralaması) - 1

2024 KPSS ön lisans branş sıralamaları, ön lisans sınavına katılım sağlayan adayların gündeminde yer alıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı. Peki, KPSS ön lisans branş sıralaması nedir, nasıl sorgulanır?

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KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS ön lisans branş sıralaması) - 2

KPSS ÖN LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans'a (2024-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.

KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS ön lisans branş sıralaması) - 3

BRANŞ SIRALAMALARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

2024 KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMALARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS ön lisans branş bazında sıralamalar açıklandı (2024 ÖSYM KPSS ön lisans branş sıralaması) - 4

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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