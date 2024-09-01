KPSS ön lisans oturumu başladı: KPSS ön lisans sınavı saat kaçta bitecek? (2024 ÖSYM KPSS sınav bilgisi)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu için bugün tamamlanacak. Üniversitelerin ön lisans bölümünden mezun olan adaylar, kamuda işe girebilmek için KPSS ön lisans oturumuna katılım sağlıyor.. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS ön lisans takvimi sonrasında, KPSS sınavı için tarih, saat ve soru bilgisi belli oldu. Peki, KPSS ön lisans sınavı saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimiyle birlikte ön lisans sınavı tarihi belli olmuştu.
Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başladı.