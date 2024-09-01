KPSS ön lisans oturumu başladı: KPSS ön lisans sınavı saat kaçta bitecek? (2024 ÖSYM KPSS sınav bilgisi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumu için bugün tamamlanacak. Üniversitelerin ön lisans bölümünden mezun olan adaylar, kamuda işe girebilmek için KPSS ön lisans oturumuna katılım sağlıyor.. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS ön lisans takvimi sonrasında, KPSS sınavı için tarih, saat ve soru bilgisi belli oldu. Peki, KPSS ön lisans sınavı saat kaçta bitecek, kaç dakika sürecek?

KPSS ön lisans oturumu başladı: KPSS ön lisans sınavı saat kaçta bitecek? (2024 ÖSYM KPSS sınav bilgisi) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimiyle birlikte ön lisans sınavı tarihi belli olmuştu.

Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başladı.

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KPSS ön lisans oturumu başladı: KPSS ön lisans sınavı saat kaçta bitecek? (2024 ÖSYM KPSS sınav bilgisi) - 2

2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Yayımlanan kılavuza göre, KPSS ön lisans oturumu saat 12.15'te sona erecek.

KPSS ön lisans oturumu başladı: KPSS ön lisans sınavı saat kaçta bitecek? (2024 ÖSYM KPSS sınav bilgisi) - 3

SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2024 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.

Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:

KPSS ön lisans oturumu başladı: KPSS ön lisans sınavı saat kaçta bitecek? (2024 ÖSYM KPSS sınav bilgisi) - 4

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