KPSS ön lisans oturumu başladı: KPSS ön lisans sınavı saat kaçta bitecek? (2024 ÖSYM KPSS sınav bilgisi)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimiyle birlikte ön lisans sınavı tarihi belli olmuştu.



Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başladı.