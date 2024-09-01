KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı (KPSS ön lisans sınav soru kitapçıkları görüntüleme)
KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçıkları ve cevapları kısa sürede yayımlandı. 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans oturumununda adaylara 120 soru sorulmuştu. KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçıkları ve cevapları https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edildi.
ÖSYM, bugün yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri süreyle erişebilecek.