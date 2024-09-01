KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı (KPSS ön lisans sınav soru kitapçıkları görüntüleme)

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 1 Eylül 2024 tarihinde saat 13.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.