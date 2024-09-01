KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı (KPSS ön lisans sınav soru kitapçıkları görüntüleme)

KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçıkları ve cevapları kısa sürede yayımlandı. 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans oturumununda adaylara 120 soru sorulmuştu. KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçıkları ve cevapları https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edildi.

KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı (KPSS ön lisans sınav soru kitapçıkları görüntüleme) - 1

ÖSYM, bugün yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri süreyle erişebilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı (KPSS ön lisans sınav soru kitapçıkları görüntüleme) - 2

KPSS ÖN LİSANS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024-KPSS Ön Lisans Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı


1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans sınavının (2024-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın % 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

KPSS ÖNLİSANS SINAV KİTAPÇIKLARININ İLAN EDİLECEĞİ SAYFA

KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı (KPSS ön lisans sınav soru kitapçıkları görüntüleme) - 3

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 1 Eylül 2024 tarihinde saat 13.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

KPSS Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçıkları ve cevapları yayımlandı (KPSS ön lisans sınav soru kitapçıkları görüntüleme) - 4

KPSS ÖN  LİSANS SONUÇ TARİHİ

KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

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