KPSS ön lisans sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? (KPSS ön lisans sınav soru kitapçıkları görüntüleme)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans, 1 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınava katılım sağlayan memur adayları şimdiden soru kitapçıklarının yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, KPSS ön lisans sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

KPSS ön lisans sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? (KPSS ön lisans sınav soru kitapçıkları görüntüleme) - 1

81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak.

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KPSS ön lisans sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? (KPSS ön lisans sınav soru kitapçıkları görüntüleme) - 2

Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak sınavda adaylara genel yetenek-genel kültür testleri uygulanacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS ön lisans sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? (KPSS ön lisans sınav soru kitapçıkları görüntüleme) - 3

KPSS ÖN LİSANS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

KPSS lisans sınavlarının soru kitapçıkları oturumların hemen ardından paylaşılmıştı. KPSS ön lisans sınav soruları ve cevaplarının yer aldığı kitapçıkların 1 Eylül tarihinde akşam saatlerinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAV KİTAPÇIKLARININ İLAN EDİLECEĞİ SAYFA

KPSS ön lisans sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? (KPSS ön lisans sınav soru kitapçıkları görüntüleme) - 4

KPSS sınav kitapçıkları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

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