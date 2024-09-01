KPSS ön lisans sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? (KPSS ön lisans sınav soru kitapçıkları görüntüleme)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans, 1 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınava katılım sağlayan memur adayları şimdiden soru kitapçıklarının yayımlanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, KPSS ön lisans sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak 2024-KPSS Ön Lisans için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanılacak.