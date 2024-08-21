KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler KPSS sınav giriş belgesi duyurusunda

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS Önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle KPSS ön lisans sınav giriş belgelerinin en geç ağustos ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.