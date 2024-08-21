KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler KPSS sınav giriş belgesi duyurusunda

KPSS Önlisans oturumu için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav giriş belgesi duyurusunu bekliyor. Adayların sınav günü KPSS sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler KPSS sınav giriş belgesi duyurusunda - 1

KPSS Önlisans oturumuna az bir süre kala sınav giriş belgesine yönelik araştırmalar hız kazandı. Sınava girecekleri yer bilgisini öğrenmek isteyen adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.

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KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler KPSS sınav giriş belgesi duyurusunda - 2

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS Önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle KPSS ön lisans sınav giriş belgelerinin en geç ağustos ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor.

KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler KPSS sınav giriş belgesi duyurusunda - 3

KPSS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler KPSS sınav giriş belgesi duyurusunda - 4

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

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