KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Gözler KPSS sınav giriş belgesi duyurusunda
KPSS Önlisans oturumu için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da sınav giriş belgesi duyurusunu bekliyor. Adayların sınav günü KPSS sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı?
KPSS Önlisans oturumuna az bir süre kala sınav giriş belgesine yönelik araştırmalar hız kazandı. Sınava girecekleri yer bilgisini öğrenmek isteyen adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor.